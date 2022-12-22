موتسيبي: “شان الجزائر ستكون الأحسن على الإطلاق”

أبدى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، ثقته في أن بطولة “الشان”، المقررة بالجزائر ستكون الأفضل على الإطلاق.

وصرح موتسيبي، أمس الأربعاء، من جوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا: “نتطلع لاحتضان الجزائر بطولة أمم إفريقيا شان 2022، من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023”.

كما أضاف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “الكاف مقتنعة، بأنها ستكون أفضل نسخة على الإطلاق من حيث التنظيم”.

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا للمحليين، والمقررة بالجزائر، ستعرف لأول مرة مشاركة 18 منتخبا إفريقيا، تم توزيعهم على خمس مجموعات.