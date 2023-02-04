موتسيبي: “على الجزائر استغلال منشآتها في الترشح لاحتضان المزيد من المنافسات”

دعا رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الجزائر لتقديم ترسحها في كل مناسبة لاحتضان المنافسات الإفريقية.

وصرح موتسيبي، اليوم السبت، في ندوته الصحفية: “نريد أن تحتضن الجزائر المزيد من المنافسات مستقبلا”.

كما أضاف رئيس الكاف: “على الجزائر استغلال منشآتها الرياضية المتوفرة لتقديم ترشحها لاحتضان كل المنافسات المقبلة”.

وتابع باتريس موتسيبي: “اعتقد بأننا أخطأنا في التشامبنزليغ، ما ينبغي القيام به اليوم هو خوض النهائي بصيغة ذهاب واياب، سيكون ذلك أكثر عدلا”.

وجاءت هذه التصريحات، من باتريس موتسيبي، ردا على امكانية برمجة هيئته نهائيات المنافسات الكبرى، بالملاعب الجزائرية.