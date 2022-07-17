موتسيبي: “فخر لنا أن نقول محرز من إفريقيا”

أبدى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن فخره نجوم الجزائر المحترفين في أوروبا، وعلى رأيهم رياض محرز.

وصرح باتريس موتسيبي، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “الجميع يعلم أصول زين الدين زيدان”.

كما أضاف رئيس الكاف: “مانشستر سيتي، وكل أوروبا تملك عدة لاعبين من الجزائر، وفخر للجزائرين، ولنا كأفارقة أن نقول محرز من افريقيا”.

يذكر أن رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، حل أمس السبت بالجزائر، في زيارة رسمية تدوم يومين.