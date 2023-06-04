موتسيبي: “فخورون بما حققته الجزائر”

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فخره الشديد بما حققته الجزائر والكرة الجزائرية على حد سواء.

وعلى هامش حظوره نهائي كأس “الكاف” الذي توّج به اتحاد العاصمة، أمام يونغ أفريكانز التنزاني، أمس السبت، أدلى موتسيبي، بتصريحات أشاد من خلالها، بالتنظيم المحكم للجزائر، ومستوى الكرة الجزائرية.

وقال موتسيبي: “فخوون بما حققته كرة القدم الجزائرية.. أشكر الجميع رئيس الاتحاد الجزائري ووزير الشباب والرياضة”

كما أضاف رئيس أعلى هيئة كروية في إفريقيا: “مباراة النهائي كانت رائعة، وهناك أندية إفريقية أثبتت قدراتها الكبيرة”.

وختم موتسيبي: “كرة القدم الجزائرية من بين الأفضل في إفريقيا من حيث المستوى”.