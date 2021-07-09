موتسيبي في البنين لحضور نهائي كأس الكاف بين الشبيبة والرجاء

وصل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، إلى البنين، لحضور نهائي كأس الكاف، الذي سيجمع شبيبة القبائل، بنادي الرجاء المغربي.

وسيسجل موتسيبي تواجده، بملعب “الصداقة”، غدا السبت، من أجل متابعة المباراة النهائية لكأس الكاف، المقررة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

وسيتابع موتسيبي، هذه المباراة، إلى جانب كل من رئيس الجامعة المغاربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

يذكر أن هذه المباراة النهائية التي ستجمع شبيبة القبائل، بالرجاء البيضاوي، والمقررة غدا السبت، بملعب “الصداقة” انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، ستجري بحضور الجماهير.