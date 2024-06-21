موتسيبي: “لهذا السبب استغرق تحديد موعد “الكان” وقتا طويلا”

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، باتريس موتسيبي، الأسباب التي أخرت تحديد موعد اجراء “كان 2025″، إلى غاية اليوم الجمعة.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الكاف”، توضيحات موتسيبي، في هذا الخصوص أين قال: “استغرق الاعلان عن موعد “كان 2025″، وقتا أكبر بكثير من المتوقع”.

كما أوضح رئيس “الكاف”: “جرت مناقشات معقدة مع مختلف الأطراف، بالنظر لجدول المباريات الدولية والمحلية المزدحمة”.

وأردف موتسيبي: “تلتزم “الكاف”، بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية، كما يلتزم بضمان تبادل علاقات المنفعة مع رابطة الأندية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، ومختلف الاتحادات الأخرى، والفيفا”.

وختم باتريس موتسيبي: “سنواصل العمل لتطوير كرة القدم الافريقية، لضمان قدرتها على المنافسة عالميا”.