موتسيبي: “لهذا السبب قررنا رفع القيمة المالية لجائزة الشان”  

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، سبب اتخاذهم قرار رفع قيمة الجائزة المالية لبطولة الشان.

وصرح موتسيبي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “صحيح رفعنا قيمة الجائزة المالية، كما نطمح لرفعها أكثر في مختلف المنافسات الإفريقية”.

كما أضاف: “نطمح في أن تستغل الدول الإفريقية هذه الجوائز المالية، في تطوير منشآتها الرياضية، ومنح جزء منها للاعبين”.

وتابع رئيس الكاف، باتريس موتسيبي: “سنعمل على مواصلة ارفع من قيم الجوائز المالية في جميع المسابقات لجعلها أكثر جاذبية وتنافس”.