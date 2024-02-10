موتسيبي: “نريد أن نرى الجزائر تحتضن الكان”

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” باتريس موتسيبي، بأنه يتمنى رؤية الجزائر، تنظم منافسة كأس أمم إفريقيا في المستقبل القريب.

وبعدما نوّه بالنجاح الباهر الذي شهدته نسخة كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر. ووصفها بالأفضل منذ إنشاء هذه المنافسة، قال موتسيبي: “نحن لا نحب رؤية الجزائر تلعب فقط في البطولة. بل نحب رؤيتها تنظم كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف رئيس “الكاف” في ندوة صحفية نشطها أمس الجمعة، بكوت ديفوار: “نشجعهم على ذلك، فالجزائر لديها تاريخ حافل”.