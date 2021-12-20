موتسيبي: “نريد إعطاء صورة جيدة عن الكاميرون وافريقيا للعالم”

وجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، رسالة طمأن من خلال الكاميروني، بخصوص موعد تنظيم كأس أمم إفريقيا 2022.

وونقلت وسائل إعلام تصريحات موتسيبي، خلال حلوله بياوندي: “لدينا التزام اتجاه شعب الكاميرون، وإفريقيا، لكننا ايجابيون”.

كما أضاف رئيس الكاف: “ينقدم ملاحظات، لكننا نريد أن نعطي للعالم صورة إيجابية عن الكاميرون وإفريقيا”.

وتابع باتريس موتسيبي: “أشعر بثقة كبيرة قبل لقاء مسؤولي الكاميرون، وسنبلغكم بكل جديد في حينه”.