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الرياضة

موتسيبي: “نريد إعطاء صورة جيدة عن الكاميرون وافريقيا للعالم”

بقلم كريم.تيغرمت
موتسيبي: “نريد إعطاء صورة جيدة عن الكاميرون وافريقيا للعالم”
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وجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، رسالة طمأن من خلال الكاميروني، بخصوص موعد تنظيم كأس أمم إفريقيا 2022.

وونقلت وسائل إعلام تصريحات موتسيبي، خلال حلوله بياوندي: “لدينا التزام اتجاه شعب الكاميرون، وإفريقيا، لكننا ايجابيون”.

كما أضاف رئيس الكاف: “ينقدم ملاحظات، لكننا نريد أن نعطي للعالم صورة إيجابية عن الكاميرون وإفريقيا”.

وتابع باتريس موتسيبي: “أشعر بثقة كبيرة قبل لقاء مسؤولي الكاميرون، وسنبلغكم بكل جديد في حينه”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Jv6tY
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