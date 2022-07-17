موتسيبي :”هذا ما طلبه مني رئيس الجمهورية الجزائرية”

شكر رئيس الكاف باتريس موتسيبي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الاستقبال الحار بمقر الرئاسة، إلى جانب استقبال الجزائريين عامة لدى حلوله بأرض الوطن.

وقال باتريس موتسيبي في تصريح لـ “النهار”، اليوم الأحد:”أشكر رئيس الجمهورية وكل الجزائريين على الاستقبال الحار”.

كما تطرق موتسيبي للحديث الذي جرى بينه وبين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

“قال لي أن الجزائر تملك كل شيء من اجل احتضان شان 2023 و جاهزة لتمثيل القارة الافريقية احسن تمثيل”.

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