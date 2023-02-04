الوطني “موتسيبي :” هناك تحقيق بخصوص عدم مشاركة المغرب في الشان بقلم قناة النهار نشر في 04 فيفري 2023 - 13:12 chan 2022 شارك غرِّد أرسل 110 0 “موتسيبي :” هناك تحقيق بخصوص عدم مشاركة المغرب في الشان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MeUlt اقرأ أيضا نظام جديد لمنح السكنات الوظيفية في قطاع التربية إبتداءً من اليوم الوطني 01 فيفري وزير الطاقة.. مقر سونلغاز الجديد في تامنغست سيحسن الخدمة العمومية الوطني 28 جانفي إستمرار تساقط الثلوج على هذه الولايات اليوم وغدا الوطني 26 جانفي عبادلية: ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للبحث العلمي الوطني 22 جانفي قوجيل للسفير الروسي بالجزائر.. "بلادنا متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" الوطني 17 جانفي المديرية العامة للجمارك ترد على إشاعات تعطيل دخول رعايا ليبيين إلى الجزائر الوطني 31 جانفي مفارز الجيش تتدخل لفتح الطرق وفك العزلة عن المواطنين بباتنة الوطني 27 جانفي الصناعة الصيدلانية.. إطلاق منصة "تبادل" الوطني 18 جانفي عدل وCPA.. تسديد الإيجار الشهري الكترونيا الوطني 31 جانفي رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء هذه الدول الوطني 01 فيفري