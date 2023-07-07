موتسيبي يحل بالمغرب لحضور إجتماع اللجنة التنفيذية للكاف

حل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”،صبيحة اليوم الجمعة، بالمغرب تحسبا لترأسه إجتماع اللجنة التنفيذية لهيئته الكروية، بالعاصمة الرباط.

وكان في إستقبال رئيس الكاف موتسيبي، رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، تحسبا لعقد الإجتماع والذي سيسبق نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وحسب بيان الكاف عبر موقعها الرسمي، فإن الإجتماع سيتم عقده منتصف نهار اليوم الجمعة، والذي سيتناول العديد من القضايا، بما في ذلك عملية دراسة ملفات الترشح لإحتضان كان 2025 و2027.

كما أضاف البيان، أنه سيتم خلال هذا الإجتماع، مناقشة ما يتعلق بالجمعية العامة العادية 45، التي ستعقد في أبيدجان، كوت ديفوار، يوم 13 جويلية المقبل.

https://twitter.com/CAF_Media/status/1677273230422204417