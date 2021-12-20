موتسيبي يصل الكاميرون للإجتماع مع رئيس الجمهورية وتحديد مصير الكان

وصل رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي صبيحة اليوم الإثنين للإجتماع مع رئيس الجمهورية وتحديد مصير كأس أمم إفريقية المقبلة.

وكان في إستقبال رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو، في إنتظار أن يتم إنعقاد إجتماع حاسم يوم الأربعاء لتحديد مصير كأس أمم إفريقيا.

ويسعى موتسيبي لإقناع صامويل إيتو بتأجيل كأس أمم إفريقيا إستجابة لمطالب الإتحاد الدولي “الفيفا” بسبب ضغط الأندية الأوروبية التي ترفض تسريح لاعبيها خوفا من إنتشار فيروس كورونا.