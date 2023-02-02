موتسيبي يضرب موعدا للصحافة بملعب “نيلسون مانديلا”

سيعقد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بعد غد السبت، ندوة صحفية، بملعب “نيلسون مانديلا”.

وكشف الموقع الرسمي للجنة المحلية لتنظيم الشان، عن موعد هذه الندوة الصحفية المقررة انطلاقا من الساعة الثانية عشر ظهرا.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الندوة الصحفية، ستكون مفتوحة أمام الصحافيين المعتمدين لتغطية بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

يذكر أن رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، يتواجد بالجزائر لحضور نهائي “الشان”، المقرر هذا السبت، بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، انطلاقا من الثامنة والنصف ليلاً بملعب “نيلسون مانديلا”.