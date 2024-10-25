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الرياضة

موتسيبي يعلن ترشحه لعهدة جديدة على رأس “الكاف”

بقلم فيصل زيان بوزيان
موتسيبي يعلن ترشحه لعهدة جديدة على رأس “الكاف”
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أعلن رئيس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، ترشحه لعهدة جديدة على رأس أعلى هيئة كروية في إفريقيا.

وحسب بيان “كاف” عبر موقعها الرسمي، فقد وافق باتريس موتسيبي، على الترشح في الانتخابات الرئاسية للكاف، المقررة في مارس 2025.

وأوضح البيان ذاته أن موتسيبي، وافق على طلبات عدد كبير من رؤساء الاتحادات الأعضاء لـ”الكاف”، بترشحه لعهدة جديدة.

للإشارة، فاز الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، برئاسة “الكاف”، بتاريخ 12 أكتوبر 2021، بالتزكية. بعد انسحاب الموريتاني أحمد ولد يحيى والسنغالي أوغوستين سنغور والإيفواري جان أنوما، من سباق الترشح لرئاسة “الكاف” .

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