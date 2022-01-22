موتسيبي يكشف الحديث الذي جمعه مع عمارة بخصوص الخضر

كشف رئيس الكاف باتريس موتسيبي، ما دار بينه ورئيس الفاف شرف الدين عمارة، بخصوص المنتخب الوطني الجزائري.

وصرح موتسيبي، خلال قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر: “الجزائر شرفت العرب، خلال كأس العرب الأخيرة بقطر”.

كما أضاف: “تحدثت مع رئيس الفاف عمارة، وقلت له بأننا ننتظر الكثير من المتخب الجزائري في كأس العالم”.

يذكر أن قرعة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، وضعت المنتخب الجزائري في مواجهة الكاميرون.