موتسيبي يهنئ إتحاد العاصمة على إنجازه القاري

هنأ رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، جوسيب موتسيبي، نادي إتحاد العاصمة بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي أمام منافسه بطل رابطة الأبطال الأهلي المصري.

ونشرت الفاف عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، تهنئة موتسيبي والتي جاءت على النحو التالي:”سُعدت للغاية بمشاهدة مباراة كرة قدم عالمية جمعت بين الإتحاد والأهلي المصري برسم نهائي السوبر الإفريقي 2023″.

وأضاف موتسيبي في تهنئته التي أرسلها للفاف:”تهانينا لنادي إتحاد العاصمة على أدائه الممتاز خلال المواجهة وتتويجه باللقب”.

وختم موتسيبي في تهنئته:” أتمنى لنادي الإتحاد والإتحادية الجزائرية لكرة القدم الأفضل ونتطلع للقائكم قريبا”.