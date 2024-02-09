موتسيبي: “2 مليار شخص عبر العالم تابع نهائيات “كان” كوت ديفوار”

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، النجاح الكبير الذي عرفته نهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ونقل موقع “الكاف” تصريحات موتسيبي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة أين قال: “قرابة 2 مليار شخص تابع نهائيات “كان 2023″ عبر العالم”.

وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “علينا أن نكون فخورين كأفارقة، والطبعة المقبلة ستكون أفضل”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، قبل المباراة النهائية لـ”كان” 2023، والتي ستجمع نيجيريا، بمنتخب البلد المنظم كوت ديفوار، هذا الأحد.