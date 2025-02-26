موتسيبي يهنّئ وليد صادي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم

هنّأ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، وليد صادي بمناسبة انتخابه على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم للعهدة الأولمبية 2025-2029.

وجاء في رسالة موتسيبي:

ّأخي العزيز وليد،

أحرّ التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

إن انتخابكم شهادة على الثقة التي يضعها الأعضاء في قيادتكم.

أرجو منكم نقل تهانيّ إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تم انتخابهم معكم.

إن كرة القدم الجزائرية والإفريقية محظوظة ولديها شرف الاستفادة من كفاءاتكم وتفانيكم.

معًا، سنواصل العمل من أجل جعل كرة القدم في الجزائر وإفريقيا نموذجا للنجاح والتقدم على المستوى العالمي.

أتطلّع للقائكم خلال الدورة الـ14 للجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.