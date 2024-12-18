موت بطيء وبدم بارد.. تفاصيل مرعبة حول مقتل مراهق جزائري في فرنسا

أعادت المحكمة القضائية في نانت فتح قضية وفاة نادر، الشاب الجزائري الذي عثر عليه ميتا عام 2020 في منزل عائلته.

وحسب موقع la Depeche الفرنسي، فقد حُكم على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 34 و63 عامًا، متورطين في جريمة القتل هذه. بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و22 عامًا.

وتم العثور على جثة نادر، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت. في منزل عائلته الواقع في سان سيباستيان سور لوار. مع ربط معصميه وكاحليه، وجروح في جسده ووسادة على الوجه.

وحكم على المتورطين، وهم في الأصل جزائريون ومعروفون لدى المصالح القضائية بأسماء مستعارة مختلفة. بالسجن الجنائي لمدة 22 عاما، وتم منعهم من دخول الأراضي الفرنسية.

قتل بطيء وبدم بارد

وكان صديق الشاب هو الذي اكتشف جثة الضحية هامدة ملقاة على سريره.

وفي يوم الحادثة، كانت عائلة نادر في إجازة بإسبانيا.

وفي شقة العائلة، وجد المحققون أنه تم إفراغ خزانة الملابس وتفتيش خزانة ذات أدراج.

أما بالنسبة لمبلغ 3700 يورو، موضوع هذه العملية، فإن الأموال النقدية كانت لا تزال في المخبأ الذي أشارت إليه العائلة. لكن المجوهرات والحقيبة كانت مفقودة من الشقة.

وعلاوة على ذلك، خلص تشريح جثة الضحية في وقت لاحق إلى أنه توفي نتيجة الاختناق.

وقد أتاحت آثار الحمض النووي التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة والدراسات الهاتفية. التعرف على الرجال الأربعة المتورطين في جريمة القتل هذه، ثم القبض عليهم بعد بضعة أشهر.

من جانبها، اتهمت النائب العام المشتبه بهم بالتخطيط لـ”مشروع إجرامي، وليس عملية سطو خاطئة”.

وفي نهاية الجلسة، عبّرت والدة الضحية عن مشاعرها بشأن الحكم لفرانس بلو.

وأعربت عن أسفها قائلة: “اثنان وعشرون عاماً أو خمسة عشر عاماً من السجن الجنائي لا يمكن أن يعيد لي نادر”.

واختتمت بالأسف: “ما يقتلني هو معرفة أن نادر عانى في هذه المحاكمة من موت بطيء”.