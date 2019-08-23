موثقة رهن الحبس المؤقت في قضية مباركي ونهب العقار بوهران

أمر أمس الخميس في ساعة متأخرة من الليل، قاضي التحقيق بمحكمة حي جمال الدين في وهران، بإيداع موثقة المدعوة “ك.حورية” الحبس المؤقت في قضية فساد.

قضية الفساد، المشتبه فيه الرئيسي فيها المدير الولائي للوكالة العقارية محمد مباركي والتي أطاحت بالعديد من الرؤوس والمسؤولين النافذين.

المشتبه فيهم نهب والاستيلاء على عديد الأراضي التابعة لاملاك الدولة خصوصا على مستوى إقليم دائرة بئر الجير.

الموثقة كانت تشغل سابقا منصب محافظة عقارية، مثلت أمس الخميس أمام قاضي التحقيق كطرف غير موقوف ومبحوث عنها بعد تسليم نفسها.

واعترفت بجملة التجاوزات المتعلقة بنهب العقار التي ستطيح بالمزيد من الأطراف النافذة المتورطة الذين تم الإشارة إليهم خلال التحقيقات.