موثق يزور عقد توكيل محرر بقنصلية تونس في فرنسا لفائدة تاجر تونسي

تورط أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، موثق بولاية الوادي. في قضية تزوير واستعمال مزور طال عقد توكيل محرر بالقنصلية التونسية بفرنسا.

كما قام المتهم المدعو “ز.ع” تونسي مقيم بالجزائر العاصمة. على اساس انه صاحب الشركه والمسير المؤقت فيها بتحرير عقد توثيقي. لتأسيس شركة “البيداء للهندسة” عن طريق تزوير محتوى العقد الأصلي.

ثم قام بتحرير عقد حل الشركة بعد إحالة حصصها باستعمال عقد التوكيل الاصلي، وكل هذا بدون علم شريكه الشاكي “ر. عبد الكريم”.

وبتاريخ 18 مارس 2015 تقدم المدعوم ” ر. عبد الكريم” بشكوى امام قضاة التحقيق بمحكمه باب الواد. ضد كل من المدعو “ز. ع” والموثق ” ب. ك”. من أجل التزوير واستعمال المزور في محرراتة رسمية. جاء فيها انه بتاريخ 19 جوان 2019 قام بتحرير توكيل خاص للمشتكى منه “ز.ع” امام القنصليه التونسيه ببونتان “فرنسا”. باستخراج سجل التجاري لانشاء شركة الهندسة المدنية والأشغال العمومية. ووضع الهرم الاداري لهذه الشركه والتعامل مع المؤسسات المالية والبنكية اين تم انشاء هذه الشركة.

وبعد استفساره عن سير الشركة من طرف المدعو ” ز.ع”. اكتشف انه قام باحالة حصص الشركة لنفسه. بموجب عقد توثيقي اعتمادا على الوكالة المحررة في القنصلية ببوتان بتاريخ 19/6/2009 بطريقة مشبوهة.

وقام بتزييف جوهرها بكتابه اتفاقيات تختلف عن تلك التي دونت من الاطراف في عقد الوكاله المحررة بالقنصلية التونسية بفرنسا.

كما صرح المتهم الموثق ” ب.ك” أنه يزاول عمله، في مكتبه المتواجد بحي الملاح بمدينة الوادي. وفي احدى المرات تقدم اليه المسمى ” ز.ع” ، مرفقا بعقد توكيل من طرف المسمى ” ر. عبد الكريم”. لصالحه فقام بتحرير عقد توثيقي له وفقا للاجراءات القانونية0. كما تقدم اليه في المرة التانية وطلب منه أن يحرر له عقدا لاحاله حصص الشركة من شريكها. ثم بعد فتره رجع إليه الى مكتبه وطلب منه تحرير عقد حل الشركة فقام بتحرير له العقد يتضمن عقد حل الشركة التي كان يسيرها. مؤكدا ان التوكيل الذي ارفقه المتهم ” ز.ع” صالح لعملتين وهما التأسيس والاحاله فقط.