موجة الحر المرتقبة.. الحماية المدنية تدعو لاتباع هذه الإرشادات

تبعا للنشرية الجوية الخاصة الصادرة عن الديوان الوطني لأرصاد الجوية ومن أجل الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة. وضعت الحماية المدنية جملة من الارشادات والنصائح.

وللوقاية من ضربات الشمس، دعت الحماية المدنية، إلى عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس وإن تطلب الخروج يجب تغطية الرأس.

وشددت الحماية المدنية على ضرورة الإكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال ، كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة وتقديم السوائل لهم باستمرار.

كما دعت إلى عدم ترك الاطفال داخل السيارة لتجنب حالات الاختناق. عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة ، و ان تطلب ذلك يجب تغطية الرأس. إغلاق الستائر لمنع دخول الحرارة إلى المنزل ولحفظ درجة حرارة البيت الداخلية.

وللوقاية من حوادث الغرق، شددت على ضرورة عدم السباحة في المجمعات المائية والشواطىء غير المحروسة.

كما شددت على ضرورة الوقاية من حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل. عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وبصفة عشوائية. وعدم إشعال النار ومواقد الشواء في المساحات الغابية أو بالقرب منها. وكذا عدم استعمال الألعاب النارية.