موجة الحر تشعل جنوب إيطاليا.. ومقتل 5 أشخاص

لقي 5 أشحاص مصرعهم جراء الحرائق الضخمة التي تجتاح الغابات في جنوب إيطاليا، بسبب موجة الحر التي تعدت 49 درجة مئوية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الحرائق أودت بحياة 4 أشخاص في منطقة كالابريا وشخص آخر في صقلية. بالإضافة إلى أربعة مصابين في منطقة بيدمونت. مضيفة أن الضحية الأخيرة هي لرجل مسن يبلغ من العمر 77 سنة من سكان كالابريا. مشيرة إلى أنه على ما يبدو كان يصارع النيران حتى آخر لحظة. في محاولة يائسة لإنقاذ منزله ومواشيه.

على صعيد متصل، طلبت سلطات كالابريا، وهي المنطقة الأكثر تضررا بالحرائق، من الحكومة الفدرالية إعلان حالة الطوارئ في الإقليم. مضيفة أن هذه الحرائق جاءت بعد ارتفاع كبير وغير مسبوق في درجات الحرارة. حيث سجل يوم أمس رقم قياسي جديد في أوروبا عندما وصلت الحرارة في إحدى مناطق جزيرة صقلية إلى 48.9 ليحطم الرقم السابق المسجل عام 1977 في العاصمة اليونانية أثينا وكان 48 درجة مئوية.