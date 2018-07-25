موجة الحر تقتل شيخا وعجوزا في منزليهما

العجوز تم العثور عليها في مرحلة متقدمة من التعف بمنزلها

انتشلت، أول أمس، مصالح الحماية المدنية ببسكرة جثتي شيخ وعجوز توفيا في ظروف غامضة بمنزليهما في عاصمة الولاية وفوغالة. وعلمت «النهار» أن عناصر الحماية المدنية تدخلوا بحي 140 مسكن في العالية لانتشال جثة شيخ عمره 64 سنة، عقب العثور عليه متوفيا داخل مسكنه.

ليتم تبليغ عناصر الشرطة الذين تنقلوا لمعاينة الجثة، قبل مباشرة التحقيق حول ملابسات الوفاة التي تعود إلى تأثير الحرارة الشديدة -حسب المعاينة الأولية للطبيب- ليتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث قصد تشريحها وتحديد ملابسات الوفاة الغامضة.

وفي بلدية فوغالة، تدخلت عناصر الحماية المدنية لإجلاء جثة عجوز عمرها 64 سنة، عثر عليها متوفاة داخل مسكنها في مرحلة متقدمة من التعفن، ليتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى طولڤة لتشريحها، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقاتها لتحديد ملابسات حالتي الوفاة التي يرجح أنها بسبب الحرارة الشديدة.