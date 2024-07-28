موجة الحر: توصيات بتجنب الخروج والتنقل لكبار السن والأطفال إلا للضرورة

أصدرت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الأخطار المتعلقة بموجة الحر التي تشهدها عدة ولايات من الوطن خلال هذه الأيام.

وأوصت المصالح بعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال, مع تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة إلا في حالات الضرورة, ومن المستحسن الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء والبقاء تحت الظل قدر المستطاع, مع ارتداء قبعة و ملابس خفيفة (القطن), فاتحة اللون.

كما توصي باستحداث تيار هوائي في المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية, إلى جانب الحرص على إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طوال النهار مع إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها.

وحذرت في نفس السياق, من ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة, إضافة إلى تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة, البستنة, والحرف الأخرى…), كما نصحت من جانب آخر, بتقديم الماء للأشخاص المسنين والأطفال والمرضى وشربه بانتظام.

أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر مركباتهم على مكيف هوائي, فمن المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال الأوقات التي تشتد فيها الحرارة, ومن الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند انخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

وفيما يتعلق بالسباحة, فقد حثت ذات المصالح على تجنب السباحة في المسطحات المائية (السدود, البرك المائية, الأحواض…), وكذلك الذهاب إلى الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وبخصوص الراغبين في التوجه الى الفضاءات الغابية, نصحت نفس المصالح بتفادي إحداث أي شيء يتسبب في اندلاع حرائق الغابات.

وتضع المديرية العامة للحماية المدنية, الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين لإبلاغ على أي خطر مع تحديد طبيعته والعنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال.