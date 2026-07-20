موجة الحر والفئات الأكثر عرضة للخطر.. وزارة الصحة تصدر بيانا هاما!

دعت وزارة الصحة جميع المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من مخاطر موجة الحر، والتي تشكل تهديداً صحياً حقيقيا، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة. وذلك في ظل موجة الحرّ القياسية التي تجتاح بلادنا، و التي تسجّل فيها درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة.

أولاً: ما هي موجة الحر؟

تعرّف موجة الحر بأنها ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة نهاراً “تتجاوز 35°م” وليلاً “لا تقل عن 20°م” يستمر لعدة أيام متتالية. مما يشكل ضغطاً كبيراً على قدرة الجسم البشري على التكيف، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

ثانياً: الفئات الأكثر عرضة للخط، أشارت الوزارة إلى أن الفئات الأكثر تأثراً بهذه الموجة الحارة، وتستدعي عناية خاصة من المحيطين بها هم كبار السن والأطفال والرضّع، المصابون بأمراض مزمنة (القلب، السكري، الجهاز التنفسي”، المرأة الحامل، المتناولون لأدوية معينة تؤثر على تنظيم حرارة الجسم. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، العمال في الأماكن المكشوفة، والرياضيون، وسكان المساكن غير المهيأة.

وأشارت الوزارة إلى أنه على المواطنين في حال ظهور أعراض الإرهاق الشديد والإعياء. ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم. “غثيان، قيء، دوار، أو تشوش في الرؤية. صداع حاد قد تشير إلى بداية “ضربة شمس” وهي حالة طارئة تستدعي نقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد و مظلل، رشه بالماء وتهويته، مع إعطائه كميات صغيرة من الماء.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة إغلاق الستائر والمصاريع المعرضة للشمس، وإبقاء النوافذ مغلقة نهاراً في ساعات الذروة. تجنب الخروج بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً، وفي حال الضرورة، يفضل الخروج باكراً أو متأخراً مع البقاء في الظل. شرب كميات كافية من الماء (1.5 إلى 2 لتر يومياً) حتى في غياب الشعور بالعطش. وتجنب المشروبات السكرية أو المحتوية على الكافيين.

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