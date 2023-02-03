موجة برد.. أمطار رعدية ورياح قوية على 16 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار موجة البرد على المناطق الداخلية طيلة نهار اليوم الجمعة. بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على شمال الصحراء والواحات.

وحسب تنبيه لذات المصالح، أكدت على استمرار موجة البرد على ولايات أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة، الجلفة، البيض، النعامة، والأغواط وتيارت.

كما حذرت في تنبيه آخر من تساقط أمطار رعدية قوية مرفوقة برياح على ولايات تقرت، ورقلة، غرداية والمنيعة. بالإضافة كذالك إلى هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية على ولايات الوادي، أدرار وتيميمون.