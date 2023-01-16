موجة برد.. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة بداية من الأربعاء

ستشهد الوضعية الجوية تغيرا شاملا في الطقس بداية من يوم غد الثلاثاء، بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بكتلة هوائية باردة. أمطار غزيرة وثلوج تكون أكثر اعتبارا بداية من يوم الأربعاء على كافة الولايات الشمالية للوطن. مع أجواء جد باردة وتراجع محسوس في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية ستتغير كليا بداية من أمسية الثلاثاء. بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. وأمطار رعدية مرفوقة بحبات برد. بالإضافة كذلك إلى تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 700 إلى 800 متر.

وأضافت بن رقطة، أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة غدا الثلاثاء، بسحب كثيفة قد تعطي بعض الأمطار المتفرقة مع هبوب رياح من متوسطة إلى قوية. بينما يوم الأربعاء ستكون الأجواء باردة وغير مستقرة على الولايات الشمالية للوطن مع تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد. على ولايات غليزان، سيدي بلعباس، وهران، الشلف، البليدة، الجزائر العاصمة. بالإضافة كذلك إلى تيزي وزو، بجاية، بومرداس، جيجل، سكيكدة، عنابة، سطيف، أم البواقي وخنشلة.

كما أن المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 700 متر ستكون على موعد مع تساقط للثلوج بداية من ظهيرة يوم الأربعاء، خاصة مرتفعات تيارت، تيزي وزو، البليدة، سطيف، بجاية، جيجل، البويرة. بينما يوم الخميس تبقى الاجواء غير مستقرة وممطرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر.

وأشارت بن رقطة، إلى أن درجات الحرارة تتراوح مابين 10 الى 16 درجة على الولايات الساحلية، ومن 6 إلى 12 درجة على المناطق الداخلية، والداخلية من 6 الى 12. ومن 15 إلى 20 درجة بالجنوب.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن الرياح ستبقى قوية تتعدى 80 كلم مع بحر شديد الهيجان وعلو الأمواج يصل إلى 5 أمتر إلى غاية يوم الأربعاء على طول الشريط الساحلي.

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