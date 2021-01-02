موجة برد بـ5 درجات وأمواج تتعدى 4 أمتار على هذه المناطق

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، على استمرار النشرية الخاصة، بتسجيل موجة برد شديدة لن تتعدى 5 درجات خلال ظهيرة السبت والأحد.

وذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة.

إضافة إلى تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وخنشلة.

وأشارت المصلحة في نشرية الخاصة أخرى إلى هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة، وعلو أمواج يتعدى 4 أمتار.

وحسب النشرية، فإن الرياح مرتقبة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وعن السواحل المعنية، هي كل دلس، أزفون، بجاية، جيجل، وهران، بني صاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي.