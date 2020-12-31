موجة برد تجتاح ولايات الوطن ودرجات حرارة تحت الصفر بداية من يوم السبت

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة برد وإنخفاض شديد في درجات الحرارة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن درجات الحرارة ستنخفض إلى 5 درجات خلال فترة النشرية.

وأضافت النشرية، أن الإنخفاض الكبير في درجات الحرارة سيكون بداية من 2 جانفي، وتستمر إلى غاية يوم 3 جانفي 2021.

وتتوقع النشرية درجات حرارة تحت الصفر في بعض المناطق على غرار جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة والنعامة.

كما ستنخفض درجات الحرارة على شمال البيض، شمال الأغواط وشمال الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى والبويرة.

بالإضافة إلى جنوب تيزي وزو، برج بوعريريج والمدية سطيف، باتنة وخنشلة