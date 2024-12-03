موجة برد.. ثلوج على مرتفعات 700 متر وأمطار غزيرة بداية من الأحد

ستكون الولايات الشمالية للوطن بداية من يوم الأحد المقبل على موعد مع اضطراب جوي قوي ومن نوع آخر محمل بهواء جد بارد. أمطار غزيرة وثلوج كثيفة على كل المرتفعات الداخلية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإنه وبعد الإستقرار الذي ستعرفه الولايات الشمالية للوطن نهاية الأسبوع. بسبب مرتفع للضغط الجوي من غرب الوطن. ستعود الأجواء غائمة وشتوية بامتياز بسبب دخول إضطراب جوي قوي من نوع ٱخر من شرق أوروبا محمّل بهواء بارد. أمطار غزيرة جدا وثلوج كثيفة مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وأضافت ذات النماذج، أن الأجواء ستكون شتوية بامتياز إلى غاية الأربعاء. كما أن مستوى تساقط الثلوج سينخفض إلى مابين 700 و900 متر. وكمية الأمطار ستتعدى 50 ملم محليا.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم الأحد ستكون باردة جدا. وتصل إلى 0 درجة على المناطق الداخلية و مابين 10 الى 15 درجة خلال الظهيرة على الولايات الشمالية.