موجة برد.. ثلوج على مرتفعات 700 م وأمطار غزيرة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة، من تساقط ثلوج. على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و 900 متر خلال النهار. و 700 متر خلال الليل، بسمك الثلوج يتراوح بين 10 و 20 سم.

كما اشارت النشرية ذاتها، إلى أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة 15:00 اليوم الخميس ويستمر إلى غاية الساعة 15:00 الجمعة.

أما الولايات المعنية بالقلوج فهي كل من المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البويرة، برج بوعريريج. إضافة إلى سطيف، ميلة، قسنطينة قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد. وتتراوح كمية الأمطار بين 20 و 40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا.

فيما سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة 15:00 اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 15:00 يوم الجمعة.

وبخصوص الولايات المعنية بالأمطار، فذكرت الأرصاد الجوية كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو. إضافة إلى البويرة، بجاية، جيجل، شمال سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف وسوق أهراس.

وفي تنبيه للمصلحة ذاتها، حذرت من موجة برد، طيلة نهار اليوم الخميس. على كل من ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط. إضافة إلى تيارت، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة وتيزي وزو.