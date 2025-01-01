موجة برد.. ثلوج كثيفة وأمطار تجتاح هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد جوية، استمرار تسجيل إضطراب جوي محمل بتساقط أمطار وثلوج مع تسجيل برودة شديدة بدرجات حرارة جد منخفضة تخص عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة ستعرف المرتفعات التي يفوق علوها 1200متر تساقط ثلوج، والتي سيتراوح سمكها بين 05 و 10سم. إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء. وهذا على كل من ولايات الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان

كما أفادت نشرية أخرى بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1200متر، إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الخميس. حيث سيتراوح سمك الثلوج بين 10 و 15 سم. والولايات المعنيةهي الأغواط، البيض والنعامة.

وستشهد ولايات أولاد جلال، الجلفة، المسيلة، الأغواط، تيارت والبيض، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. تستمر إلى غاية التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

وأوضح تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، استمرار تسجيل طقس جد بارد ودرجات حرارة منخفضة طيلة نهار اليوم الأربعاء، على ولايات البيض، النعامة، الأغواط، الجلفة وتيارت.

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