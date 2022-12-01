موجة برد.. ثلوج كثيفة وأمطار رعدية بداية من الجمعة

ستشهد الولايات الغربية والوسطى للوطن قدوم إضطراب جوي متوسط النشاط، محمل بأمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة تخص الولايات الغربية أولا، ثم ينتقل إلى الولايات الوسطى يوم السبت. لتبقى الأجواء مستقرة بالولايات الشرقية. كما أن الإضطراب الجوي سيكون متوسط النشاط محمل بأمطار غزيرة تتراوح كميتها مابين 20 إلى 50 ملم محليا. مع تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر.

وسيخص هذا الإضطراب يوم غد الجمعة ولايات وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، تيارت، الشلف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، وبومرداس. حيث أن الأمطار ستكون أكثر اعتبارا على الولايات الغربية بعد ظهيرة يوم غد الجمعة.

وحسب نفس التوقعات لمصالح الأرصاد الجوية، فإن هذا الإضطراب الجوي سيكون محمل أيضا بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة التي ستكون جد باردة على الهضاب العليا والمناطق الداخلية. خاصة خلال الصبيحة والليل أين ستصل إلى -2 درجة على ولايات الجلفة، تيارت، النعامة، ومنطقة مشرية. بينما لن تتعدى 5 درجات على المناطق الساحلية.

أما درجات الحرارة القصوى فستكون أيصا باردة حيث لن تتعدى 12 درجة مئوية على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 15 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية. ومن 25 إلى 27 درجة بالجنوب. وتشير ذات التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستبقى باردة ومنخفضة طيلة الأسبوع المقبل بسبب منخفض للضغط الجوي.

بالمقابل، ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/ سا إلى غاية يوم الأحد المقبل. تؤدي إلى بحر من مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي.

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