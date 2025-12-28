موجة برد.. ثلوج كثيفة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتسجيل موجة برد ودرجات حرارة جد منخفضة مع تساقط أمطار رعدية وثلوج كثيفة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً. على ولايات تلمسان، النعامة، بشار وسيدي بلعباس.

كما أفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. والولايات المعنية هي سعيدة، البيض وتيارت.

وستشهد ولايات المدية، الأغواط والجلفة تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

أما المرتفعات الغربية للوطن، ستعرف استمرار تساقط كثيف للثلوج إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. وهذا على ولايتي تلمسان و النعامة.

كما ستشهد مرتفعات سيدي بلعباس، سعيدة، البيض وتيارت تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الغربية. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

هذا وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار موجة برد شديدة إلى غاية فجر يوم غد الإثنين، على ولايات تبسة. خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط، البيض والنعامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور