موجة برد.. ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة بداية من الغد

ستشهد الولايات الشمالية للوطن، أجواء جد باردة بداية من يوم غد الجمعة بسبب قدوم منخفض للضغط الجوي محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة.

قالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في تصريح “للنهار أونلاين”. أن الوضعية الجوية على الولايات الشمالية ستتغير بداية من يوم غد الجمعة. بسبب قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية من متوسطة إلى نشيطة الفعالية مرفوقة بتساقط أمطار غزيرة وثلوج إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. مع تسجيل فترات من الصفاء والتحسن المؤقت في الطقس.

أما عن الأجواء المرتقبة إلى غاية يوم الإثنين، فستكون يوم غد الجمعة ممطرة مع تساقط للثلوج على أعالي الجبال خلال الليل. ورياح تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا على المناطق الشمالية. مع بعض الأمطار متوقعة على شمال الصحراء والواحات. ليبقى الطقس مشمس على باقي المناطق الجنوبية. ورياح تصل إلى 40 كلم/سا تؤدي إلى تطاير للرمال- تضيف بن رقطة-.

درجات الحرارة تتراوح بين 17و 19 درجة بالمناطق الساحلية. وما بين 12و 16 درجة بالمناطق الداخلية. وما بين 20و31 درجة بالمناطق الجنوبية.

وأضافت بن رقطة، أن الأجواء يوم السبت على المناطق الغربية والوسطى ستكون باردة وغير مستقرة مع أمطار رعدية مرفوقة ببرد تكون معتبرة على المناطق الساحلية والداخلية. بينما على الولايات الشرقية فالأجواء غائمة خلال الصبيحة لتتحول إلى باردة خلال الظهيرة مرفوقة بأمطار رعدية خاصة على السواحل. وثلوج على كل المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر ليخفض مستوى التساقط ليلا إلى 900متر بسمك يتراوح مابين 5 و10 سنتيمتر.

بينما يوم الأحد، فالأجواء ستكون غائمة خلال الصبيحة على المناطق الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة لتتحسن الأجواء بعد الظهيرة. في حين سيكون الطقس مستقر يوم الإثنين مع ضباب كثيف وتشكل الجليد خلال الصبيحة لتتحول إلى غائمة خلال الليل في انتظار قدوم إضطراب جوي آخر يكون نشيط الفعالية بداية من يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة تتراوح من 6 إلى 16 درجة على الولايات الشمالية يومن 10 الى 16 وتصل 6 على المرتفعات والاوراس