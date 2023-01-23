موجة برد.. ثلوج وامطار بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عبر نشرية خاصة، من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية. التي يتراوح علوها بين 600 و700 متر، بسمك يتراوح بين 10 و20 سم. وهذا إلى غاية الساعة 15:00 اليوم الاثنين على الأقل.

كما أشارت النشرية ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالثلوج هي كل من تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو. إضافة إلى البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف.

وفي نشرية خاصة ثانية، أفادت المصلحة ذاتها، أن تساقط الأمطار الرعدية المعتبرة محليا مستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم. بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم، وقد تتعدى محليا 50 ملم.

أما الولايات المعنية بالأمطار الرعدية، فهي كل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، شمال سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. إضافة إلى الجزائر العاصمة، تيبازة، مسيلة، قالمة والشلف.

كما ستشهد بعض ولايات الوطن، موجة برد بدرجات حرارة دنيا تتراوح بين 3 و6 درجات تحت الصفر. ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 4 و 6 درجات. في حين، ستستمر موجة البرد إلى غاية يوم الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية بموجة البرد، فذكرت النشرية الخاصة، كل من الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة. إضافة إلى أم البواقي وتبسة، تيسمسيلت، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، وشمال الأغواط.

وأكدت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن الوضعية الجوية الحالية ستستمر بالمناطق الشمالية للبلاد، إلى غاية نهاية هذا الأسبوع على الأقل.

وأوضحت بن رقطة في تصريح لـ”وأج”، أن الوضعية الجوية الحالية “ستستمر في المناطق الشمالية للبلاد إلى غاية نهاية هذا الأسبوع على الأقل”. “على أن يتم تسجيل تساقط أمطار وثلوج معتبرة على المناطق ال