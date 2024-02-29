موجة برد.. سلسلة من الإضطرابات الجوية إلى غاية الأربعاء

ستبقى الأجواء غير مستقرة ومن مغشاة إلى غائمة على كافة الولايات الشمالية للوطن. إلى غاية الأربعاء المقبل مع درجات حرارة منخفضة خاصة الدنيا.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تصريح “للنهار أونلاين”. أن الأجواء ستبقى ممطرة وغائمة غدا الجمعة. بينما يوم السبت تحسن مؤقت خلال الصبيحة على الولايات الغربية والوسطى لتتحول إلى غائمة وممطرة بداية من المساء. في حين الأجواء ستكون مغشاة بسحب سفلى وضباب كثيف على الولايات الشرقية.

بينما يومي الأحد والإثنين فأضافت بن رقطة، أن الأجواء ستكون ممطرة على الولايات الغربية والوسطى لتلتحق أواخر يوم الأحد بالمناطق الشرقية. في حين ستكون الأجواء بالولايات الجنوبية من يوم السبت إلى الأثنين مغشاة نسبيا وغائمة على الجنوب الغربي الصحراء الوسطى والواحات.

درجات الحرارة المرتقبة تتراوح مابين 10 إلى 20 درجة على المناطق الشمالية. وتكون دون الصفر في المناطق الداخلية والأوراس. بينما تتراوح من 20 إلى 28 درجة بالجنوب ونسجل 34 على أقصى الجنوب.

وكشفت في ذات السياق، أن الأجواء ستبقى أيضا غائمة وباردة مرفوقة بأمطار على المناطق الشمالية. يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح من 10 إلى 18 درجة. في حين ستكون درجات الحرارة الدنيا تحت الصفر على المرتفعات والأوراس.