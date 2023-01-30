موجة برد شديدة تصل إلى -8 طيلة النهار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية، خاصة اليوم الاثنين، من موجة برد بدرجات حرارة دنيا تتراوح بين -3 و-8 درجات. كما ستصل درجات الحرارة القصوى تتراوح بين درجتين 2 و6 درجات طيلة النهار.

وذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية بموجة البرد، هي كل من جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت. إضافة إلى الأغواط، الجلفة، تيسمسيلت، المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة و تبسة.

كما من استمرار، موجة البرد طيلة نهار اليوم الإثنين، في كل من سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة. والمغير، بشار، غرداية، الوادي، تقرت، بسكرة وأولاد جلال.