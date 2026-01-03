موجة برد شديدة.. ثلوج على 700 متر وأمطار جد غزيرة في هذه الولايات!

ستكون الولايات الشمالية للوطن على موعد مع منخفض جوي قوي يتوغل بداية من أمسية الغد الأحد. يكون محمّل بهواء جد بارد وأمطار غزيرة وثلوج كثيفة. مع تراجع حاد في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء المرتقبة غدا الأحد ستكون من مغشاة إلى غائمة مع أمطار متفرقة على الولايات الشمالية وحتى شمال الصحراء والواحات. غير أن الأجواء يوم الإثنين ستكون غائمة وممطرة على كافة الولايات الشمالية للوطن بداية بالمناطق الغربية، لتنتقل مساءً نحو المناطق الوسطى والشرقية. وتكون الأمطار أكثر غزارة وتتعدى كميتها 50 ملم ليلة الإثنين وطيلة يوم الثلاثاء. خاصة على المناطق الغربية والوسطى.

وتخص الأمطار الغزيرة جدا كل من ولايات وهران، سيدي بلعباس، معسكر، الشلف، عين الدفلى، تلمسان، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، الأغواط، النعامة.

وأضافت ذات النماذج، أن المنخفض للضغط الجوي سيكون أيضا محمّل بثلوج جد كثيفة على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 700 إلى 1000 متر. على غرار مرتفعات سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، الجلفة، الأغواط، البليدة، البويرة، المدية، جيجل، باتنة، سطيف وخنشلة. وذلك بداية من مساء يوم الثلاثاء إلى غاية صبيحة يوم الأربعاء.

درجات الحرارة ستكون جد منخفضة بسبب المنخفض الجوي والهواء القطبي. أين تتراوح من -3 الى 0 درجة على المناطق الداخلية خلال الليل والصبيحة. ومن 2 إلى 6 درجات على المناطق الساحلية. بينما درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 6 إلى 15 درجة على المناطق الشمالية ومن 12 إلى 25 درجة بالجنوب.

أما عن حالة البحر، سيكون من مضطرب إلى هائج يومي الإثنين والثلاثاء، مع رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا وعلو أمواج يتجاوز 4 أمتار.

