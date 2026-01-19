موجة برد شديدة.. ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة تتعدى 80 ملم اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تسجيل موجة برد مع تساقط كثيف للثلوج وأمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذرت نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة اليوم الاثنين في كل من ولايتي أدرار و تيميمون.

كما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات قد تتعدى 80 ملم. بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 09:00 يوم الأربعاء.

والولايات المعنية هي: تيبازة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت وسعيدة.

كما ستشهد ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البويرة والمدية، تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. بكميات تصل إلى 40 ملم، بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 09:00 من يوم غد الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر. إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، بسمك يصل إلى 15 سم.

والولايات المعنية بتساقط الثلوج هي تلمسان، النعامة، تيارت، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض. الأغواط والجلفة.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية ستشهد بعض الولايات الغربية استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم الاثنين، وهذا على ولايات وهران، عين تموشنت وتلمسان.

هذا وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، إن صالح، ورقلة. تقرت والوادي.

كما سيستمر تسجيل موجة برد شديدة إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء، على ولايات خنشلة، باتنة، الجلفة، تيارت. البيض، سعيدة والنعامة.

