موجة برد شديدة..ثلوج وأمطار بداية من الغد

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الأجواء ستبقى مستقرة وموجة برد شديدة. حيث سجلت 5 درجات تحت الصفر في أغلب المناطق الداخلية للوطن على غرار النعامة، البيض، مشرية، بداية من يوم الأحد.

كما سجلت 3 درجات تحت الصفر بالنسبة لكل من باتنة، وخنشلة، تبسة، قسنطينة، وسطيف. في حين ستشهد اندفاع كتلة هوائية جد باردة تخص أغلب المناطق الداخلية. على غرار الجلفة والأغواط اللتان ستشهدان 3 درجات تحت الصفر هي الأخرى.

في حين ستعرف السواحل الوطنية، حرارة لن تتعدى 14 درجة كأقصى حد، والداخلية 5 إلى 15 درجة بالهضاب العليا والأوراس.

كما ستشهد الولايات الجنوبية حرارة تقارب 0 درجة، في كل من بشار، بني عباس، غرداية، زلفانة، المنيعة، الوادي، وورقلة. أما القصوى ستتراوح 10 إلى 25 درجة في أقصى الجنوب.

وستعرف أغلب السواحل الوطنية والداخلية، ضباب كثيف خلال الصبيحة مع تشكل الصقيع في اغلب يوم غد الأحد. وسيستمر الضباب إلى غاية الأسبوع المقبل.

في حين، أشارت النماذج الرقمية للرصد الجوي، إلى أن بداية من السبت المقبل، سيكون فيه تغير الوضعية الجوية. حيث يرتقب قدوم اضطراب جوي بتساقط أمطار وثلوج على أغلب المناطق الشرقية التي يصل علوها الى 1100 متر. كما ستصل كمية الأمطار على المناطق الشرقية 50 ملم محليا.

أما حالة البحر، فسيكون هادئ برياح ضعيفة تتراوح 20 إلى 25 كلم/سا وعلو الأمواج بمتر واحد على أغلب السواحل الوطنية.

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وحذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم السبت، في تنبيه لها، من هبوب رياح قوية في بعض الولايات الجنوبيةتتعدى 50 كلم/سا. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن نفس المناطق ستشهد زوابع رملية وردءة في الرؤية.

وذكر تنبيه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بالرياح والزوابع هي كل أدارار وإن صالح. كما أضافت أن الرياح الزوابع مرتقبة بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الأحد.