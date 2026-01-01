إعــــلانات
موجة برد شديدة على هذه الولايات

بقلم أسماء.ع
موجة برد شديدة على هذه الولايات
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الخميس، من تسجيل موجة برد شديدة وانخفاض في درجات الحرارة على العديد من الولايات الشرقية للوطن.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة إلى أن موجة البرد الشديدة ستستمر طيلة نهار اليوم الخميس.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي: باتنة، تبسة وخنشلة.

