موجة برد شديدة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة برد شديدة وتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة. بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين.

والولايات المعنية: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، بني عباس، تيميمون أدرار، تندوف.

وأفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر يوم غد الإثنين. على ولايات جيجل، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي.

كما تتوقع ذات المصالح، استمرار موجة برد شديدة إلى غاية فجر يوم غد الإثنين، على ولايات الأغواط، البيض، النعامة، بشار.

