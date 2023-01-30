موجة برد.. وإستقرار في الطقس على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تعود الأجواء إلى الصفاء والإستقرار على أغلب الولايات الشمالية للوطن بداية من يوم غد الثلاثاء. مع أجواء جد باردة ودرجات حرارة منخفضة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن وجود مرتفع للضغط الجوي على دول حوض البحر الأبيض المتوسط. يؤدي إلى استقرار شامل في الطقس على كافة الولايات الشمالية. إلى غاية يوم الخميس القادم. مع وجود بعض السحب الكثيفة والركامية تعطي بعض الأمطار المتفرقة أحيانا خاصة على الولايات الشرقية.

وتشير ذات النماذج، إلى أنه وبداية من يوم الجمعة هنالك تمركز منخض للضغط الجوي ضعيف النشاط. محمل بأمطار ضعيفة ومتفرقة على الولايات الداخلية وشمال الصحراء. إلى غاية يوم الإثنين المقبل لتعود الأجواء إلى الصفاء والإستقرار.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تبقى منخفضة وباردة لتتراوح مابين -3 إلى -8 على المناطق الداخلية خلال الليل والصبيحة. كما ستتراوح درجات الحرارة القصوى من 4 إلى 10 درجات على المناطق الساحلية. ومن 0 إلى 4 درجات بالمناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 10 إلى 25 درجة بالجنوب.

وعن التوقعات طويلة المدى، فتشير النماذج الرقمية إلى أنه وإلى غاية يوم 9 فيفري، فالأجواء تبقى صافية ومستقرة على كافة الولايات الشمالية. بسبب تمركز مرتفع للضغط الجوي قوي يكون عازل يمنع تسرب الهواء البارد. ليبقى يسيطر على دول البحر الأبيض المتوسط.

وحذرت الأرصاد الجوية، في نشرية، خاصة من موجة برد بدرجات حرارة دنيا تتراوح بين -3 و-8 درجات. كما ستصل درجات الحرارة القصوى تتراوح بين درجتين 2 و6 درجات طيلة النهار.

وستخص موجة البرد ولايات جنوب تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت. بالإضافة كذلك إلى الأغواط، الجلفة، تيسمسيلت، المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة و تبسة. سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة. والمغير، بشار، غرداية، الوادي، تقرت، بسكرة وأولاد جلال.

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