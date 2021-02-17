موجة برد وصقيع تقطع الكهرباء وتقتل عشرات الأشخاص في أمريكا

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موجة برد وصقيع تقطع الكهرباء وتقتل عشرات الأشخاص في أمريكا
بقلم زهيدة.ث

تعيش الولايات المتحدة هذه الأيام موجة برد، أودت بحياة عشرة أشخاص وحرمت ملايين السكان من الكهرباء.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شتوي غير مسبوق وشامل من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي.
ومع توقع وصول عاصفة جديدة إلى منطقة البحيرات العظمى (شمال شرق)، أمر حاكم نيويورك خدمات الطوارئ بالاستعداد.

ومنذ أيام، تشهد الولايات المتحدة هطول أمطار متجمدة، وتساقط ثلوج وهبوب عواصف ثلجية.
و سجلت عشر حالات وفاة جراء سوء الأحوال الجوية،  وحذرت السلطات السكان بتوخي الحذر عند التنقل في هذه الظروف.

وغطت ثلوج سميكة الشوارع والأشجار والسيارات في أوستن عاصمة الولاية، كما شهدت بعض المناطق إنخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون 18 درجة.

وانقطع التيار الكهربائي الإثنين عن 2,8 مليون منزل في تكساس بسبب تساقط الثلوج.


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