موجة ثالثة من كورونا تضرب إيران

دخلت إيران، موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث عرفت تصاعدا في عدد الإصابات والوفيات الجديدة.

ودعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المواطنين، إلى التقيد بالإرشادات الصحية.

ويأتي ذلك، مع تزامن انتشار مرض الأنفلونزا مع فيروس كورونا، خلال فصل الخريف الجاري.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن داود بيام طبرسي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مشفى مسيح دانشفري، إن الموجة الثالثة من الوباء بدأت في إيران منذ نهاية الأسبوع الماضي.

مشيراً إلى احتمال أن تستمر لمدة أربعة أشهر، حسب ذات المصدر.

وحذر طبرسي، من أن عدد الوفيات في إيران قد يرتفع إلى 600 حالة يومياً في حال بقي الوضع على ماهو عليه الآن.