موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلن التلفزيون الايراني مساء اليوم السبت إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

ووفا للمصدر ذاته سمع دوي صفارات الإنذار في “إيلات” المحتلة بعد الاشتباه بوصول طائرة مسيّرة ايرانية. وتحذيرات من إطلاق ايران موجة ثانية من الصواريخ الباليستية .

وكانت قد اعلنت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ إيراني في حيفا المحتلة

كما أعلنت عن إصابات خطيرة ومحاصرة في بلدة طمرة، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة وعلق عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع مساء اليوم.

بينما كشفت القناة 13 نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل قتيلة و14 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة .