موجة حرّ تتسبّب في حرائق مهولة بـ5 ولايات

أتت على هكتارات من الأراضي الفلاحية والمساحات الغابية

الحماية المدنية تدخلت من أجل منع امتداد النيران إلى المناطق السكنية

تسبّبت موجة الحرارة المرتفعة في نشوب حرائق بعدد كبير من ولايات الوطن، وخلّفت خسائر مادية معتبرة.

تدخلت الحماية المدنية لولاية تبسة، بعدة مناطق شهدت أزيد من 9 حرائق مختلفة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع هبوب رياح ساخنة جدا. وحسب خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية بتبسة، فإن عناصر الوحدة الثانوية لمدينة الشريعة غربي تبسة، تدخلوا فور تلقيهم خبر اندلاع حريق في 3 أكواخ مخصصة لتربية الماشية بدوار عين ببوش في الشريعة، ولحسن الحظ سرعة التدخل جنبت وقوع خسائر في وسط الماشية مع إتلاف الأكواخ، قبل التحكم في الحريق، في حين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لمدينة الونزة المنجمية، على إثر حريق نشب في مساحة فاقت 200 متر مربع من الأعشاب وأشجار الصنوبر بجبل شنقورة غربي الونزة.

في حين شهد حي «كوبيماد» بتبسة اندلاع حريق على مساحة 800 متر من الأعشاب، وتمكنت عناصر الحماية المدنية من إخماد النيران إلى جانب إخماد حريق نشب في أسلاك كهربائية بعمود على مستوى حي لرموط بفعل الحرارة المرتفعة.

كما تسبب الحرائق المهولة التي سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بقسنطينة، في خسائر معتبرة، بالأخص على مستوى محصول القمح بنوعيه الصلب واللين، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية على مستوى بلديات قسنطينة والخروب وعين أعبيد وديدوش مراد ومسعود بوجريو، احتراق 101.5 هكتار قمح صلب و15 هكتار قمح لين وشعير و13 هكتار حصيدة و4 هكتارات أعشاب يابسة.

بالإضافة إلى 450 ربطة كلإ و80 شجرة مثمرة، فيما تمكنت فرق الإطفاء من حماية 900 هكتار قمح صلب و50 شجرة مثمرة، زيادة على محطة بها 3 أنابيب لنقل الغاز و20 رأسا من الغنم و8 منازل.

وتعود أسباب الحرائق إلى الارتفاع الرهيب الذي عرفته درجات الحرارة التي تخطت 42 درجة.

وجنّب، أمس، التدخل السريع لعناصر الحماية المدنية لدائرة الحروش جنوبي ولاية سكيكدة، العديد من التجمعات السكنية على مستوى الطريق السريع شرق غرب ببلدية الحروش الكارثة، عقب اشتعال نيران قوية في العشرات من الهكتارات من القمح غير المحصود، مما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب بقوة، والتهامها حتى لجرارات فلاحية وعتاد متعدد للفلاحين الذين لم يتمكنوا من إنقاذها أمام ألسنة اللهب القوية التي حاصرت حتى السكان المجاورين لتلك الحقول.

مما تسبب في تسجيل عدد من الجرحى المصابين الذين تم نقلهم على جناح السرعة على مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عياشي الدراجي لتلقي العلاج اللازم، بينما نجحت عناصر الإطفاء بعد جهود جبارة من السيطرة على الحريق وإخماده، وساهمت في إنقاذ عشرات الهكتارات الفلاحية، سواء كانت للقمح غير المحصود أو المحصود وأزيد من 12 ألف رزمة تبن والعديد من العتاد الفلاحي وبيوت المواطنين.